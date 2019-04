Un Jour dans l'Histoire - 11/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » Un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 4 : une révolution

En 1686, Vivaldi a 8 ans. A quelques km de Venise, Isaac Newton publie un ouvrage d'une importance considérable, Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Cet ouvrage constitue la base de la philosophie des Lumières et il est également la conséquence d'une révolution scientifique qui touchera tous les domaines y compris la musique.





14 heures « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » Une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



Episode 4 : En 1938, les Accords de Munich semblent éloigner la guerre mais ce n'est qu'un répit que les Allemands mettent à profit pour affiner leurs plans. En Belgique, leurs agents d'influence pénètrent toujours plus profondément certains milieux culturels et politiques...

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY