Un Jour dans l'Histoire - 10/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 3 : La Pieta

La Pieta est un des quatre ospedali de Venise dont le nom est étroitement lié à celui de Vivaldi. Le prêtre roux consacrera 20 ans de sa vie à enseigner la musique aux jeunes-filles de la Pieta. A charge du compositeur aussi de veiller au maintien des instruments, d'en commander de nouveaux aux luthiers et d'écrire la musique aussi bien instrumentale que vocale, de chants composés pour les 4 tessitures, soprano, alto, ténor et basse alors que ce sont uniquement des jeunes femmes qui exécutent la musique.



14 heures : L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » , une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



Episode 3 : Quand Hergé commence sa carrière, son mentor est un ecclésiastique de choc, grand admirateur de Mussolini et rédacteur en chef du journal catholique Le Vingtième Siècle. Dans le même journal travaille un jeune homme très ambitieux. Il s'appelle Léon Degrelle et fondera Rex, le principal parti fascisant en Belgique francophone. Quelques années plus tard, il terminera la guerre avec le grade de général dans la SS...

