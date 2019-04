Un Jour dans l'Histoire - 09/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 2 : Les ospedali

A l'époque de Vivaldi, la médecine en vigueur est la théorie des humeurs, prônée par Hippocrate et Galien. Les épidémies font des ravages, laissant une foule d'orphelins après leur passage. Les gueux, les lépreux, les personnes atteintes de maladies non diagnostiquées, les invalides, les vieillards, les mendiants, les orphelins, les enfants abandonnés, le syphilitiques sont alors accueillis dans les Ospedali, ces institutions de charité qui deviendront au cours de leur histoire, des conservatoires.



14 heures : « L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » , une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



Episode 2 : Dans certains salons mondains et pacifistes bruxellois d'avant guerre se croisent des gens influents comme Paul-Henri Spaak, ministre en exercice, Henri de Man, président du Parti Ouvrier Belge, Raymond Debecker, futur rédacteur en chef du quotidien Le Soir, Henry Bauchau, futur chef du Service des volontaires wallons du travail, Pierre Daye, journaliste et futur Commissaire général au sport, José Streel, futur idéologue du parti Rex.

