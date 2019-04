Un Jour dans l'Histoire - 08/04/2019

13h20 : « Vivaldi, le souffle de Venise » un documentaire en 10 épisodes réalisé par Cécile Poss



Episode 1 : L'enfance

Antonio Vivaldi naît le 4 mars 1678 dans une Venise flamboyante, certes en déclin, mais qui choisit la fête, la joie, la musique, le théâtre et le spectacle pour vivre ces derniers instants. Juste après l'accouchement, les matrones donnent le petit baptême au petit être qui vient de naître en raison de son frêle et chétif aspect. Antonio Vivaldi est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants. Il grandit dans le quartier de Castello près de l'Arsenal. Ses parents l'orientent vers la prêtrise et, comme c'est souvent le cas à l'époque, vers la musique dans une Venise où la musique est reine.



« L'Encre brune - écrivains et journalistes au temps de la Collaboration » , une série en 10 épisodes réalisée par Jean-Pol Hecq



Episode 1 : Septembre 1939, l'hebdomadaire Cassandre publie un « Manifeste neutraliste » signé par une dizaine d'écrivains et journalistes de renom. Renvoyant les grandes puissances dos-à-dos, il réaffirme la neutralité de la Belgique et explique que la Pologne ne vaut pas une guerre mondiale. Les signataires ont le sentiment d'être approuvés en coulisse par le roi et une partie du gouvernement. Moins d'un an plus tard, beaucoup d'entre eux se retrouveront aux commandes des journaux autorisés à paraitre par les Allemands qui, entre-temps, ont envahi la Belgique...

