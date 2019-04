Un Jour dans l'Histoire - 05/04/2019

13h20 : Les élections de 1999



Le dimanche 13 juin 1999 se déroulent en Belgique les élections régionales, fédérales et européennes. Le CVP Jean-Luc Dehaene, Premier ministre du gouvernement fédéral sortant, imagine déjà qu'il occupera le 16 rue de la Loi pour 4 années supplémentaires. Pourquoi en serait-il autrement ? Le CVP et son petit frère francophone le PSC font partie de tous les gouvernements nationaux puis fédéraux, sans interruption depuis 41 ans....



Cette espèce de fatalité qui porte systématiquement la démocratie chrétienne au pouvoir en Belgique va pourtant se briser net au soir du scrutin du 13 juin 1999. Le CVP perd son hégémonie en Flandre et le PSC marque le pas du côté francophone : les résultats sortis des urnes sont catastrophiques pour la famille sociale chrétienne.



La cause de cet échec électoral retentissant ? Un scandale sanitaire qui a éclaté 15 jours plus tôt : la crise de la dioxine, gérée de manière désastreuse par le gouvernement sortant. Sans doute l'affaire de trop pour le gouvernement de Jean-Luc Dehaene miné par les scandales d'Etat, les dossiers explosifs et les tensions communautaires.



S'il y a un perdant, il y a aussi des gagnants : les partis écologistes font un grand bond en avant et parviennent même à doubler leur score dans certaines régions du pays.



Récit d'un scrutin qui a bouleversé le paysage politique belge il y a 20 ans, avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la SONUMA.







14 heures : MONUMENTAL : Les ponts de San Francisco



Le Golden Gate Bridge est un des ponts les plus reconnaissables dans le monde et il est bien sûr l'une des images incontournables de San Francisco.

Mais il n'est pas le seul pont de la ville, il y a par exemple le Bay Bridge ou encore le Richmond-San Rafael

