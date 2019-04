Un Jour dans l'Histoire - 02/04/2019

13h20 : Frankenstein ou le mythe de Prométhée : une mise en garde contre les excès de la science ?



Nous sommes le 01 janvier 1818.

C'est chez Lackington, Allen & Co, éditeur à Londres, qu'est publié, anonymement, un roman qui va faire date.

On peut y lire, au début :

« Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplai mon œuvre terminée.

Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblai autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds.

Il était déjà une heure du matin ; une pluie funèbre martelait les vitres et ma bougie était presque consumée, lorsque à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être ; sa respiration pénible commença, et un mouvement convulsif agita ses membres. »

Dans la troisième édition du livre, treize ans plus tard, l'autrice raconte le rêve qui lui a inspiré l'un de ses héros :

« Je vis l'étudiant blême des arts impies s'agenouiller à côté de la chose qu'il avait créée.

Je vis le fantasme hideux d'un homme se lever, puis, par le travail de quelque machine puissante, montrer des signes de vie, et bouger en un mouvement malaisé et à moitié vivant.

Il faut que cela soit effrayant, car l'effet de toute entreprise humaine se moquant du mécanisme admirable du Créateur du monde ne saurait qu'être effrayant au plus haut point. »

C'est ainsi que naît « Frankenstein ou le Prométhée moderne » de Mary Shelley ...





Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et interprète.

Conférence : "Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un mythe prémonitoire ?", jeudi 4 avril 2019 à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires, Bruxelles.





14 heures : Le Congo belge et la guerre



En 1914, le Congo belge est happé dans la guerre. Pour mener l'offensive vers les possessions allemandes en Afrique centrale et orientale, les Belges devront mobiliser des centaines de milliers de soldats et surtout de porteurs africains. Ces derniers connaîtront un taux de perte effroyable. Comment cet événement a-t-il été vécu et quel impact a-t-il eu sur la colonie dans les années vingt ?



Invitée : Enika Ngongo, chercheuse en histoire contemporaine, spécialiste du Congo belge, doctorante à l'Université Saint Louis.

