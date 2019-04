A Namur en 1973 , libération du Dr Willy Peers, arrêté pour avoir pratiqué des avortements. On écoute ses premières déclarations à la sortie de prison : On entend aussi les interview d'André Jaumotte (recteur de l'ULB) et du Dr Potvlighe, qui manifestent leur soutien au Docteur Peers. Un reportage de Jean Delcoux