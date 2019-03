Un Jour dans l'Histoire - 29/03/2019

13h20 : L'histoire des radios Libres



Nous sommes en mars 1978 : la première radio locale voit le jour en Belgique, à Couvain plus précisément, non loin de la frontière française. Rapidement, d'autres stations vont apparaître en Wallonie et à Bruxelles. Créées de manière spontanée, le plus souvent issues du milieu associatif et libertaire, ces radios locales diffusent leurs programmes sur la bande FM en toute illégalité. A cette époque en effet, la radiodiffusion est un monopole d'Etat réservé à la RTBF et à la BRT.



Malgré les interdits, au mépris des intimidations et des saisies d'émetteurs effectuées par les autorités, les radios libres continuent à émettre envers et contre tout, fidèles à leur esprit insoumis et contestataire.



Phénomène confidentiel à la base, les radios locales poussent comme des champignons dans les villes et villages, provoquant une belle pagaille sur les ondes : les fréquences disponibles ne sont pas assez nombreuses, certains émetteurs sont bcp trop puissants et, last but not least, certaines stations n'hésitent pas à utiliser la publicité comme source de financement alors que cette pratique est rigoureusement prohibée.



Il faudra attendre l'année 1981 pour voir apparaître un premier arsenal législatif qui fixe les conditions d'existence et de reconnaissance des radios locales ou radio libres. Par la suite, de nombreux débats et le vote de nouvelles réglementations seront nécessaires à la pacification du monde des radios en Belgique.



Récit d'une guerre des ondes qui a bousculé l'ordre établi et fait voler en éclat le monopole des radios de service public avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la SONUMA.



14 heures : Shiraz, une des perles de l'Iran



Shiraz, surnommée "la ville de la poésie, des fleurs et des rossignols", est renommée pour ses jardins persans et ses merveilles architecturales. Cette ville se trouve au sud-ouest du pays à environ 1500 mètres d'altitude.



Visite de cette perle de l'Iran avec Martine Thouvenin-Desfontaines, diplômée de l'Ecole du Louvre, docteur en histoire de l'art et conférencière nationale au micro de Johanne Dussez

