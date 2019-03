Un Jour dans l'Histoire - 28/03/2019

13h20 : A la cuisine : De la préhistoire aux jeux d'enfantsNous sommes en 1735, au château de Nymphenburg à Munich. Très précisément dans la cuisine du Pavillon de l'Alamalienburg. C'est là qu'un certain François Cuvilliés dit l'Ancien, architecte, né à Soignies, alors dans les Pays-Bas espagnols , reconnu comme l'un des maîtres du rococo, met au point le tout premier fourneau à foyer fermé d'une plaque de cuisson perforée, en métal. C'est une petite révolution car cette invention appelée réchaud Castrol permet de garder la fumée à l'intérieur de l'engin. Et ce n'est là qu'une des nombreuses étapes qui, du four à pierres préhistorique à la cuisine entièrement équipée high tech, nous permettent de bien manger.



Avec Pierre Cattelain , historien de l'Art et Archéologue et directeur scientifique du musée du Malgré-Tout Exposition « La cuisine ? Un jeu d'enfant ! jusqu'au 17 novembre 2019 à l'Écomusée du Viroin (Treignes)



14 heures : Derrière le masque de l'innocence : les femmes du IIIe Reich



1945 : sur les images de l'Allemagne en ruine, ne figurent pratiquement plus que d'innocentes jeunes femmes. Mais où étaient-elles et que faisaient-elles pendant la guerre ? Celles qui n'étaient pas occupées à élever de futurs combattants nazis, furent militaires, infirmières, secrétaires, ouvrières, gardiennes de camp de concentration... Dans leur immense majorité, elles ont docilement endossé le rôle que Hitler leur avait réservé : être les fidèles et précieuses auxiliaires d'un régime qui, pourtant, était extrêmement misogyne.



« Femmes du IIIe Reich » de Barbara Necek- à voir vendredi 29 mars dans Retour aux sources sur La Une dès 22h40

Invitée : Barbara Necek, réalisatrice.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY