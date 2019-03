Un Jour dans l'Histoire - 27/03/2019

13h20 : 1886 : Le peuple belge se révolte



Nous sommes le jeudi 18 mars 1886, à Liège.

Placardé sur les murs de la ville, voici ce que l'on peut lire :

« Grand meeting public, à sept heures et demi du soir, organisé à l'occasion du 15e anniversaire de la Commune, en la salle du Café national, place Delcour.

Ordre du jour : la Commune de Paris.

Nous invitons tous les ouvriers, avec ou sans travail, à se joindre à la manifestation qui aura lieu à la même occasion et le même jour, à sept heures du soir, place Saint-Lambert.

De là, on se rendra au local du meeting. »

C'est signé Rutters et Billen pour le groupe anarchiste de Liège.

A partir de ce jour, le 18 mars, jusqu'au 29, une partie du peuple belge va crier, violemment, son ras-le-bol.

Les bassins miniers de Liège et du Hainaut, principalement, s'embrasent.

Les grèves et les émeutes, provoquées par les inégalités sociales grandissantes, surviennent dans un contexte de crise économique.

La révolte est réprimée dans le sang.

Quelles sont les causes de ce mouvement, quelles se seront les conséquences ?



Invité : Julien Dohet, historien spécialisé dans l'histoire du mouvement ouvrier.



14 heures : ¿God don't bless America ! » Les subversifs hollywoodiens. (3/3)



Un grand nombre de réalisateurs américains (des années 40 à nos jours) ont réalisé (et réalisent toujours), tout en s'inscrivant dans le cadre hollywoodien commercial classique, des petits et grands chefs-d'œuvre séditieux.

Un art du contournement et, en particulier, le contournement de la censure et de l'autocensure pratiquées dans les grands studios !

Des films à lire entre les lignes, ou plutôt à voir entre les plans.

Un art que maîtrisaient, entre autres : Howard Hawks, George Cukor, Frank Capra, Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Orson Welles, Stuart Rosenberg ... mais aussi James Gray, ou encore les frères Coen.



L'invité de Jean-Louis Dupont pour « Décadrages », Jean-Philippe Costes a collaboré à diverses revues (Hors Champ, Versus, Positif) et est l'auteur de l'ouvrage : « Les subversifs hollywoodiens. L'esprit critique du cinéma grand public » paru aux Editions Liber.

