Un Jour dans l'Histoire - 25/03/2019

13h20 : Jean-Jacques Rousseau, pour aujourd'hui ?



Nous sommes le 2 juillet 1778, à Ermenonville, non loin de Paris.

Alors qu'il rentre d'une promenade dans la campagne, Jean-Jacques Rousseau s'éteint au château de son ami, le marquis de Girardin.

L'écrivain, philosophe, est âgé de septante ans.

Le lendemain, le sculpteur Jean-Antoine Houdon réalise un moulage de son masque funéraire.

Officiellement l'auteur du « Contrat social » a succombé à une attaque, mais des rumeurs, sur la cause de sa mort, ne tardent pas à naître.

On évoque un suicide, un meurtre.

Une autopsie est alors pratiquée.

L'étude du masque permettra d'écarter ses hypothèses.

Rousseau à, vraisemblablement, succombé à une attaque.

« [...] j'ai toujours cru qu'avant d'instruire les autres il fallait commencer par savoir assez pour soi [...] », avait-il écrit dans « Les Rêveries du promeneur solitaire ».

Alors , Jean-Jacques Rousseau nous parle-t-il encore ?

C'est à voir ...



14 heures : Mai 1940 : le baroud d'honneur des forts de Namur



Episode largement tombé dans l'oubli, la résistance des forts de Namur en mai 1940 ne fut pourtant pas anecdotique. Mais au-delà des aspects purement militaires, c'est tout l'arrière-plan de la vie quotidienne d'une place fortifiée de 25.000 hommes durant deux années que dévoile un ouvrage de grande qualité qui vient de paraître.



Invité : Jacques Vandenbroucke, dr en histoire, auteur de La Position fortifiée de Namur (P.F.N.) en mai 1940 (tome 1). De 1918 au 10 mai 1940



Invitée : : Valérie André, spécialiste de la littérature des 18e et 19e siècles, professeur à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY