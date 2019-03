Un Jour dans l'Histoire - 22/03/2019

13h20 : Willy Coppens, l'As des As



Le 14 octobre 1918, lors de la première guerre mondiale, l'artillerie allemande mitraille lourdement un avion de chasse de l'armée belge, au-dessus de Torhout, en Flandre occidentale. A son bord, le lieutenant Willy Coppens, est grièvement blessé.

L'As des As de l'aviation belge est vaincu. Malgré ses blessures et les dommages causés à son bi-plan, Willy Coppens parvient à regagner les lignes belges et à atterrir sans plus de casse. Cette mission dramatique sonne toutefois la fin de ses exploits : la gravité de ses blessures sont telles que les médecins sont contraints de l'amputer d'une jambe. Compagnon d'escadrille d'autres pilotes héroïques tels André de Meulemeester, Edmond Thieffry ou encore Jan Olislager, Willy Coppens comptabilise 37 victoires homologuées. Sa légende est née : décoré par la Belgique, le Royaume-Uni et la France, il est anobli par le Roi Albert à la fin du conflit.



Récit des exploits de ce merveilleux fou volant avec Eric Loze et les archives de la SONUMA



14 heures : Le trésor de Toutankhamon



Son nom a été effacé, il a été oublié et pourtant aujourd'hui il est le pharaon le plus célèbre de l'histoire d'Egypte. Son nom: Toutankhamon. Ce pharaon est de nouveau à l'honneur en raison de la fantastique exposition qui se tient à la Grand Halle de la Villette à Paris du 23 mars au 15 septembre 2019. Seront présentés plus de cent-cinquante objets originaux dont cinquante pièces qui sortent pour la première fois d'Egypte.



Pour en parler, Johanne Dussez reçoit Florence Quentin, égyptologue et auteur du livre "Dans l'intimité de Toutankhamon, ce que révèlent les objets du trésor", paru chez First éditions.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY