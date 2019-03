Un Jour dans l'Histoire - 21/03/2019

13h20 : La BD au crible de l'Histoire. Hergé, Maurras, les Jésuites et quelques autres...



La BD est avant tout assimilée à un objet de distraction et de plaisir. Elle peut toutefois être aussi considérée comme une source par les historiens. Les récits en cases témoignent en effet de la culture ou des convictions des éditeurs et des auteurs. En outre, la BD transmet d'autant plus efficacement des clichés ou des valeurs qu'elle combine dessins, enchaînements visuels et textes.

Philippe Delisle à travers son livre « La BD au crible de l'Histoire. Hergé, Maurras, les Jésuites et quelques autres... »

entend montrer, à partir de cas précis, analysés de manière poussée, comment l'historien peut s'emparer de la « littérature dessinée » et quels défis se posent à lui à cette occasion. Est-ce que les premiers exploits de Tintin sont marqués au fer du catholicisme conservateur teinté de maurrassisme qui fleurit alors autour d'Hergé ? Quels fruits naissent après-guerre de la collaboration entre la maison Dupuis et les jésuites, ou encore quels liens entretiennent les créations wallonnes, flamandes et américaines ?



Invité : Philippe Delisle est professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3. Il est l'auteur du livre « La BD au crible de l'Histoire. Hergé, Maurras, les Jésuites et quelques autres... » paru aux éditions Karthala





14 heures : Horta et l'Art nouveau



Voilà 100 ans, Victor Horta revendait sa maison de la rue Américaine. Elle avait pourtant abrité durant une vingtaine d'année son logement personnel, son atelier et ses bureaux. Mais en 1919, Horta rentre des Etats-Unis où il s'est réfugié durant la première Guerre mondiale et recommence une nouvelle vie. L'Art nouveau est dépassé, il faut se tourner vers d'autres choses. En 1969, le bâtiment racheté par la commune de Saint-Gilles entame une nouvelle vie et devient le Musée Horta, véritable conservatoire in vivo de ce courant artistique total qui connut en Belgique une destinée exceptionnelle.



Invité : Benjamin Zurstrassen, conservateur du Musée Horta, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Musée Horta



