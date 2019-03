Un Jour dans l'Histoire - 18/03/2019

13h20 : Trésors de Procédure : les archives du Tribunal de la Chambre Impériale



Nous sommes le 1er novembre 1495, à Francfort.

C'est là que s'ouvre le Tribunal de la Chambre impériale : le Reichskammergericht.

Cette nouvelle cour de justice fait office de juridiction suprême en matière civile et étend sa compétence au Saint-Empire romain de la Nation germanique ainsi qu'aux habitants des principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy.

Le Tribunal, à ses débuts, est itinérant, puis il finit par s'ancrer en Allemagne, dans la petite ville de Wetzlar, au cœur du Land de Hesse, non loin d'Eupen.

Au fil du temps les dossiers traités vont représenter des milliers de procès dont plus de 2000 sont, aujourd'hui, conservés aux Archives de l'Etat à Liège.

Des Archives dont la valeur attise l'intérêt des chercheurs mais qui ont connu bien des vicissitudes.

Plongeons-nous dans ces trésors de procédure ...



Invitée : Laetizia Puccio, attachée scientifique aux Archives de l'Etat.

« Trésors de procédure, les dossiers du Tribunal de la Chambre impériale conservés aux Archives de l'Etat en Belgique » ; éd. Avant-Propos/Archives del'Etat.



14 heures : Au cœur du groove.



Ce lundi, on reçoit Hugues Warin, de Point Culture, qui va nous entrainer dans un voyage à travers des décennies d'histoire de la musique à la recherche de cette petite chose magique qu'on appelle le groove.

On va creuser du côté des musiques populaires noires américaines, on va respirer la sueur de James Brown, on va décortiquer des chefs d'œuvre du genre, on va parler de syncopes, de sillons, de Stromae et même du prélude en do majeur de Bach. Avec pour objectif de répondre à cette question : Mais qu'est-ce que le groove ?

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY