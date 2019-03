Un Jour dans l'Histoire - 15/03/2019

13h20 : L'affaire Michel Graindorge



Le 31 août 1979, l'avocat Michel Graindorge revient de Toscane où il a passé ses vacances avec son épouse et ses enfants. A peine a-t-il posé un pied hors de son véhicule qu'il est interpelé, devant sa famille, par la Police judiciaire. Michel Graindorge apprend à cet instant qu'il est poursuivi comme auteur ou co-auteur de prise d'otage mais aussi pour association de malfaiteurs, complicité d'évasion et recel de malfaiteur...



Derrière ces quelques lignes, l'avocat comprend que les autorités judiciaires le soupçonnent d'avoir aidé son client, le truand français François Besse, à s'évader du Palais de Justice de Bruxelles 5 semaines plus tôt.



Commence alors un véritable calvaire pour Michel Graindorge. Incarcéré pendant 4 mois à la prison de Forest, cet avocat très engagé à gauche va s'employer à prouver son innocence face à une Justice qui apprécie plus que modérément son style, ses combats et ses dénonciations, notamment contre le système carcéral belge.



Récit de cette retentissante affaire judiciaire avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la SONUMA



14 heures : Monumental : Saint-Pétersbourg et l'Ermitage



L'invité d'Anne -Laure Gannac Vladimir Fedorovski , grand connaisseur de la Russie nous présente à travers son « le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg » (Editions Plon) toutes les facettes de la ville: tsars, artistes, architecture, mais aussi et surtout l'âme russe, ses contrastes et ses tragédies.

