Un Jour dans l'Histoire - 14/03/2019

13h20 : Préhistoire et spiritisme au XIXè siècle et début du XXe siècle



La préhistoire et le spiritisme, qui connaissent tous deux un essor considérable au XIXe siècle, sont deux domaines a priori antagonistes. Et pourtant, leur étude montre que la frontière qui les sépare est plus perméable qu'il n'y paraît.



Invité : Walter Leclercq, Coordinateur du réseau des bibliothèques publiques francophones



14 heures : Les celtes entre Sambre et Meuse



La civilisation celtique reste aujourd'hui encore assez floue. On n'a jamais su exactement quelles étaient ses limites. Par exemple, les Anciens belges étaient-ils vraiment des Celtes ? En tout cas, à l'âge du bronze, elles occupaient les régions que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Entre-Sambre-et-Meuse et c'est de ce triangle que proviennent les magnifiques pièces exposées en ce moment au musée du Malgré-Tout à Treignes.



Invité : Michaël Horevoets, conservateur au CEDARC/Musée du Malgré-Tout

Exposition « Les Celtes entre Sambre et Meuse » - Jusqu'au 22 avril 2019 - musée du Malgré-tout - 28 rue de la Gare - 5670 Treignes

