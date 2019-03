Un Jour dans l'Histoire - 13/03/2019

13h20 : Amenhotep III : Le Pharaon Bâtisseur

Nous sommes au XIVe siècle avant notre ère, entre 1387 et 1348, le temps du longs règne du pharaon Amenhotep III.

Exerçant son pouvoir sur une Egypte qui s'étend de la Nubie à la Syrie, le père d'Akhenaton et papy de Toutankhamon, est un roi peu guerrier mais très bâtisseur.

Il n'en n'est pas moins craint et respecté.

Ainsi en témoigne cet extrait d'une correspondance diplomatique, faisant partie d'un lot de 382 tablettes, retrouvé à Amarna, le site archéologique entre Thèbes et Memphis.

Ici, un petit roi se plaint, au souverain d'Egypte, du comportement de deux autres monarques.

Il lui renouvelle son allégeance avec le ton approprié : la flagornerie :

« Mon seigneur, je suis ton serviteur dans cette place.

Je cherche les voies de mon seigneur. Je ne déserte pas mon seigneur.

Depuis les temps où mes ancêtres étaient tes serviteurs, ce pays a été ton pays, Qatna a été ta ville et je suis à mon seigneur.

(...) mon seigneur, tout le pays a peur de tes troupes et de tes chars.

Si mon seigneur veut s'emparer de ce pays pour son propre pays, alors que mon seigneur envoie, cette année, ses troupes et ses chars afin qu'ils puissent s'avancer ici et que tout Noukhassé appartienne à mon seigneur. »

Partons sur les traces d'Amenhotep III ...

Avec nous :



Avec nous : Charlotte VANTIEGHEM , archéologue.

Conférence « Amenhotep III, un règne riche à l'aube d'Aton », mardi 19/03/19, 20h au Centre culturel d'Enghien.













14 heures : « God don't bless America ! » Les subversifs hollywoodiens.



Un grand nombre de réalisateurs américains (des années 40 à nos jours) ont réalisé (et réalisent toujours), tout en s'inscrivant dans le cadre hollywoodien commercial classique, des petits et grands chefs-d'œuvre séditieux.

Un art du contournement et, en particulier, le contournement de la censure et de l'autocensure pratiquées dans les grands studios !

Des films à lire entre les lignes, ou plutôt à voir entre les plans.

Un art que maîtrisaient, entre autres : Howard Hawks, George Cukor, Frank Capra, Alfred Hitchcock, Blake Edwards, Orson Welles, Stuart Rosenberg ... mais aussi James Gray, ou encore les frères Coen.



L'invité de Jean-Louis Dupont pour « Décadrages », Jean-Philippe Costes, est titulaire d'une Maîtrise en Droit Public, d'un D.E.A et d'un Doctorat en Science Politique (Université Paris II Panthéon - Assas). Il a collaboré à diverses revues (Hors Champ, Versus, Positif) et est l'auteur de l'ouvrage : « Les subversifs hollywoodiens. L'esprit critique du cinéma grand public » paru aux Editions Liber.

