Un Jour dans l'Histoire - 12/03/2019

13h20 : Elles ont dynamité la littérature américaine : Mary Maclane et Sylvia Path



Nous sommes le 6 août 1929, dans le quartier noir de Chicago.

Mary Maclane, écrivaine, bisexuelle et féministe, tire sa révérence.

Vingt-sept ans plus tôt, celle qui s'éteint dans le plus grand des dénuements, avait dynamité la littérature américaine avec son premier ouvrage « Que le diable m'emporte » publié dans sa version originale sous le titre « The story of Mary Maclane »

« Faites que jamais, je l'affirme, je ne devienne cet animal, anormal, impitoyable, cette monstruosité difforme ... femme virtuose » avait-elle écrit.

Trois ans après sa mort, c'est une autre future empêcheuse de tourner en rond qui fait son entrée dans la vie, dans une banlieue de Boston : Sylvia Plath.

Elle aussi connaîtra un destin tragique, puisqu'elle se suicidera par le gaz, à l'âge de trente et un an.

Elle aussi a foulé, avec zèle, en passant par la littérature, les conventions d'une époque patriarcale.

Scandaleuses admirées ou honnies, folles à lier, narcissiques et impudiques Mary Maclane et Sylvia Plath ont rompu les amarres jusqu'à se perdre...

Pas tout à fait, puisque leur œuvre leur a survécu.



Invitée : Myriam Campinaire, traductrice et interprète.

Conférence "Sylvia Plath et Mary Mac Lane, portraits croisés de deux femmes de lettres américaines anticonformistes, avides de reconnaissance et de liberté » , mercredi 13 mars 2019 à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires,

Bruxelles.



14 heures : Le grand virage de la politique belge



En 1919, le roi impulse un renouveau de la paix civile par la réconciliation nationale. Suffrage universel, reconstruction, reprise économique et concertation sociale sont à l'ordre du jour. Le paysage politique change en profondeur même si les vieilles rancunes entre libéraux, catholiques et socialistes ne disparaissent pas et qu'un nouvel acteur se profile, le Frontbeweging, avec un agenda totalement différent : l'autonomie - sinon l'indépendance - de la Flandre...



Invitée : Catherine Lanneau, professeure d'histoire contemporaine à l'ULiège.

