Un Jour dans l'Histoire - 11/03/2019

13h20 : " Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes".





Nous sommes au début du mois de septembre 1882, à Genève.

Nous allons assister à un congrès scientifique qui réunit les plus grands savants venus des quatre coins de l'Europe et des Etats-Unis.

Toute l'attention se porte sur deux d'entre eux : le français Louis Pasteur et l'allemand Robert Koch.

En effet, une rivalité unit les deux hommes. Profonde et constante.

Rivalité qui a germé sur le terreau fertile du nationalisme, et nourrie par l'esprit de compétition et l'affrontement des égos.

Tous deux sont les inventeurs de la microbiologie, mais, aujourd'hui, Pasteur est réduit à ses travaux sur les vaccins, tandis que Koch n'est connu que pour son bacille, celui de la tuberculose.

L'histoire est plus complexe.



Invité : Maxime Schwartz, biologiste moléculaire, a dirigé l'institut Pasteur.

Auteur, avec Annick Perreau, conservatrice honoraire du musée Pasteur, de « Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes » » éditions Odile Jacob.



14 heures : Pour une histoire de la vie sur Terre



A quand remonte la vie sur Terre ? A-t-elle des origines extra-terrestres ? Ces questions, des générations de chercheurs se la posent dans le secret de leurs laboratoires. Ils mènent aussi des expériences spatiales, comme la mission Rosetta ou la mission ExoMars, pour collecter des données cruciales.



Invitée : Emmanuelle Javaux, directrice de l'Unité de Paléobiogéologie, Paléobotanique, Paléopalynologie du département de géologie de l'ULg

