Un Jour dans l'Histoire - 08/03/2019

Le 9 novembre 1943 à Bruxelles pendant l'occupation, la résistance belge réussit un coup fumant, un véritable pied de nez à la propagande nazie. Le Journal « Le Soir » contrôlé par les Allemands est remplacé dans les kiosques par un Faux Soir, un pastiche dans lequel les collaborateurs et les nazis en prennent pour leur garde. Le front de l'indépendance , un des plus grands mouvements de résistances du pays, a monté toute l'opération en trois semaines seulement. Des journalistes , des typographes, un imprimeur entre autres, ont pris tous les risques pour mener à bien ce projet insensé. 50.000 exemplaires de ce « Faux Soir » sortent de presse ce jour-là, provoquant un gros éclat de rire au sein d'une population qui n'a que peu l'occasion de se distraire, et encore moins de plaisanter sur le compte des Allemands.



Récit d'une farce en temps de guerre avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la Sonuma



14 heures : Monumental : Le château de Chenonceau



Le château de Chenonceau situé en Touraine est un site exceptionnel, par sa conception originale mais aussi par sa destinée, puisqu'il a été administré et protégé par des femmes, qui, pour la plupart ont marqué l'histoire. Edifié par Katherine Briçonnet en 1513, enrichi par Diane de Poitiers et agrandi sous Catherine de Médicis. Il devient un lieu de recueillement avec la reine blanche Louise de Lorraine, puis sauvegardé par Louise Dupin au cours de la Révolution française et enfin, métamorphosé par madame Pelouze. De par le grand nombre de personnalités féminines qui en ont eu la charge, il est surnommé le château des Dames.



Visite des lieux avec Caroline Darrasse - directrice des relations publiques au château de Chenonceau au micro de d'Anne-Laure Gannac

