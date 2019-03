Un Jour dans l'Histoire - 07/03/2019

13h20 : Roland de Lassus, une star au XVIe siècle



Nous sommes au milieu du XVIe siècle, la Guerre de cent ans qui oppose la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois, et déchire les royaumes de France et d'Angleterre, tire à sa fin.

Certaines régions, comme les Pays-Bas, situées à l'écart du conflit connaissent une certaine prospérité économique.

En Hainaut, dans le Comté de Flandre, dans la Principauté de Liège, dans le Duché de Luxembourg et de Brabant, les manufactures, notamment de textiles, se développent.

Cette situation favorable va contribuer à l'épanouissement des arts et faire de cette partie de l'Europe l'un des principaux centres culturels, particulièrement en matière de musique.

Les compositeurs, les chanteurs voyagent sur tout le continent, étant parfois les enjeux d'un prestige diplomatique.

Certains sont devenus des véritables stars, ce fut le cas de Roland de Lassus.



Invitée : Marie-Alexis Colin, professeure au centre de recherche de Musique , Cinéma et Arts de la Scène (MUCIA/ULB).



14 heures : Pour une histoire de la non-violence



Apôtre de la non-violence et de la désobéissance civile aux Etats-Unis dans les années 50/60, Martin Luther King s'était en réalité inspiré des méthodes du Mahatma Gandhi. Près de 70 ans plus tard, elles n'ont rien perdu de leur actualité et sont toujours nécessaires.



« Histoire de la non-violence » de Mathilde Fassin - à voir le 8 mars dans Retour aux sources sur La Une dès 22h50 + rediffusion sur La Trois le 9 mars à 21h05.





Invité : Mathilde Fassin, réalisatrice, spécialiste des Etats-Unis.

