Un Jour dans l'Histoire - 06/03/2019

13h20 : Diogène, philosophe cynique et mendiant



Nous sommes en 323 avant notre ère, à Corinthe, l'une des plus importantes cités de la Grèce antique, entre Athènes et Sparte.

Diogène, philosophe de l'école cynique, mendiant, vient de mourir, très âgé.

Quelques temps auparavant, celui que l'on appelait aussi « le chien », avait demandé, qu'après son décès , on jette son corps à même la rue.

Mais ses amis, ne l'entendent pas de cette oreille et lui font des funérailles grandioses.

On place ainsi, sur son tombeau, une colonne surmontée d'un chien en marbre de Paros et sur laquelle on peut lire :

« Même le bronze subit le vieillissement du temps,

Mais ta renommée, Diogène, l'éternité ne la détruira point.

Car toi seul as montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante

Et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. »

Empêcheur de tourner en rond, Diogène, comme le rapportera plus tard, l'un des ses biographes « entrait au théâtre à contre-courant des gens qui sortaient.

Comme on lui en avait demandé la raison, il disait : « Tout au long de ma vie c'est ce que je m'efforce de faire ».

Partons sur les traces d'un anticonformiste ...



Invité : Jean-Manuel Roubineau, maître de conférences en histoire ancienne à l'université de Rennes 2 et chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles.

Conférence : le 11-03-2019 « Diogène le Cynique : philosophe et mendiant », organisé par le CEPULB, à l'ULB, campus du Solbosch, à Bruxelles , à 16h30.



14 hures ; Manu Gomez ( 2/2)



Dans le cadre d'Anima, le Festival International du Film d'Animation de Bruxelles, qui s'apprête à vivre sa 38ème édition du 1er au 10 mars prochains. Jean-Louis Dupont propose un retour sur l'œuvre d'un des plus importants représentant de ce cinéma d'animation en Belgique : Manu Gomez, né en 1956, est un artiste belge, créateur de décors pour le théâtre et le cinéma . Cette interview date de 2012

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY