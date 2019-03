Un Jour dans l'Histoire - 05/03/2019

13h20 : Histoires de naissance



Nous sommes en 1749, à Lunéville en Lorraine..

Emilie du Châtelet, 42 ans, femme de lettres et physicienne, maîtresse de Voltaire, éprouve l'angoisse de ne pas survivre à une grossesse tardive.

Elle écrit :

« Vous imaginez (...) combien je crains pour ma santé et même pour ma vie (...) je vous avoue que je veux finir mon ouvrage surtout à la veille d'accoucher, et pouvant très bien mourir en couches. »

Celle qui est considérée comme l'une des premières femmes scientifiques d'influence dont on ait conservé les écrits décède, effectivement, deux jours après son accouchement, d'une fièvre puerpérale.

Un siècle plus tard, Thérèse Ollivier, la jeune épouse d'un proche de Napoléon III, pense, comme d'autres femmes de son époque, qu'elle peut influer sur le futur de son enfant à venir :

« J'espère, écrit-elle, que cet enfant (...) nous rendra fier et heureux par sa grâce, son intelligence, sa bonté.

Je fais tout pour cela (...) Je ne songe qu'à des contemplations aimables, je me tiens autant que je le puis dans une atmosphère de pureté, de beauté, d'intelligence... »

Comment accouche-t-on à travers les siècles ?

Comment vit-on sa grossesse ?

Des mythes antiques à nos jours : voici des histoires de naissance ?





Invités : Anne Delbaere, cheffe de la Clinique de la Fertilité-Hôpital Erasme et Valérie Piette, vice-doyenne de la Faculté de Philosophie et Sciences-sociales-ULB.





14 heures : Des fous volants dans de drôles de machines : les débuts de l'aviation civile



1919 : des centaines de pilotes se retrouvent sans emploi tandis que les hangars sont encombrés de bombardiers désormais sans utilité. Sommairement réaménagés, ils formeront l'épine dorsale des premières flottes aériennes civiles. Très vite, des lignes régulières relient Paris, Londres, Amsterdam et Bruxelles en attendant de pouvoir franchir l'Atlantique ou de rallier les colonies...



Invité : Philippe Doppagne, président de l'asbl Les amis du Musée de l'Air et de l'Espace et co-auteur de « Quand les aviateurs militaires dépendaient du Génie »

