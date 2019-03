Un Jour dans l'Histoire - 04/03/2019

13h20 : Rosa Luxemburg assassinée il y a cent ans



Nous sommes le 25 janvier 1919, à Berlin.

C'est un cercueil vide que l'on porte en terre, au cimetière de Friedrichsfelde.

Il devrait contenir la dépouille de Rosa Luxemburg, mais le corps, jeté par ses assassins dans le Landwehrkanal dix jours plus tôt, ne sera retrouvé qu'au mois de mai suivant.

Dans un monde en ébullition, dans un siècle démarrant dans la plus grande des violence, Première Guerre mondiale, révolution bolchévique en Russie, chute de l'Empire allemand, l'icône marxiste, l'inlassable militante de la justice sociale a dérangé à tous les étages.

A l'été 1887, à Varsovie, alors qu'elle n'a encore que 17 ans, la jeune fille avait écrit :

« Mon idéal est un ordre social où il me serait permis d'aimer tout le monde.

A la poursuite et au nom de cet idéal, je serai peut-être, un jour, capable de haïr. »

Invité : Christoph Brüll, professeur assistantCentre for Contemporary and Digital History University de Luxembourg.

Maître de conférences au Département des sciences historiques, Université de Liège.



14 heures : Blue Lines, ou l'avènement du trip hop



En 1991, coup de tonnerre dans les rédactions musicales : un groupe jusque là inconnu, issu de Bristol, vient de sortir l'un des albums les plus marquant de l'histoire de la musique moderne anglaise. Blue Lines et ses mélodies entêtantes, mélancoliques, met en Lumière Massive Attack, le goupe composé de Grant Marshall, Robert Del Naja et Andrew Vowlves. Il fait connaître aussi le collectif Wild Bunch, hétéroclite et multiculturel, qui permettra à toute une jeune scène d'émerger, et à des artistes géniaux de se déployer , comme Tricky ou Portishead. En 1991, le son de Bristol s'immisce dans tous les magasins de disques et sur les ondes, et rebat les cartes de la création musicale.



Invité : David Mennessier, du Point Culture.

