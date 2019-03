Un Jour dans l'Histoire - 01/03/2019

13h20 : L'histoire la corruption dans le monde du football



Nous sommes dans les années 1980/1990 du football belge.

Une époque durant laquelle des clubs tels que le Standard de Liège et le Sporting d'Anderlecht font partie des plus titrés et des plus prestigieux de notre championnat.

Ces éternels rivaux ont également porté haut les couleurs belges sur la scène européenne.

Mais, en marge des victoires et des trophées remportés, des affaires de corruption ébranlent le monde du ballon rond.

On parle, pour le Standard, d'un match `arrangé' avec le club de Waterschei, lui assurant le titre de champion de Belgique en 1982.

Dans le viseur du côté d'Anderlecht, il y a le versement, par le président du Sporting, d'un million de nos anciens francs, à l'arbitre du match contre Nottingham, en demi-finale de la coupe UEFA.

Liège va mettre plus de 20 ans à se relever du scandale.

En revanche, Anderlecht n'a pas réellement souffert des conséquences de la sombre affaire dans laquelle ses dirigeants ont été impliqués sans jamais être sanctionnés.

Retour sur ces heures peu glorieuses de l'histoire du football belge avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la SONUMA



14 heures : Monumental : Santorin



Située au cœur de la Mer Egée, Santorin reçoit chaque année des millions de touristes lancés à la découverte de cette île aux falaises spectaculaires et aux maisons blanches typiques. Ils viennent surtout y visiter les sites archéologiques exceptionnels qui révèlent l'histoire d'une île riche de plusieurs millénaires. Dessinée par une iruption volcanique datant de plus de 3500 ans, elle a fait l'objet de multiples interprétations géologiques et mythiques comme l'Atlantide. Mais que sait-on véritablement d'elle aujourd'hui et des civilisations qui l'ont habitée ?

Archéologue, chargé de cours en histoire et proto-histoire de la Grèce à l'Université de Genève, Julien Beck nous offre le privilège d'une visite guidée virtuelle -donc sans la foule!- de cette île mystérieuse.

