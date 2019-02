Un Jour dans l'Histoire - 28/02/2019

13h20 : L'abolition, le combat de Robert Badinter.



1972. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Robert Badinter, avocat, assiste impuissant a` l'exe¿cution par guillotine de son client Roger Bontems. Incapable de se re¿soudre a` l'ide¿e qu'on ait pu mettre a` mort celui qui n'a pas tue¿, il fait de l'abolition de la peine de mort - cette sanction qui rend chacun de nous complice d'un assassinat commis par l'E¿tat, le combat de sa vie. Quelques anne¿es plus tard, c'est Patrick Henry qui est promis a` l'e¿chafaud. Qu'importe, si Badinter n'a pas pu sauver l'innocent, il sauvera le monstre. Car ce n'est pas le kidnappeur et meurtrier d'enfant qu'il doit de¿fendre, mais la sanction capitale qu'il doit e¿radiquer. Le proce`s de Patrick Henry s'appre^te a` entrer dans l'histoire comme celui qui verra disparai^tre la peine de mort en France...



Invitée : Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, docteure en Histoire et scénariste



14 heures : « De lin & de laine. Textiles égyptiens du 1er millénaire »



Comment les Egyptiens du premier millénaire de l'ère commune s'habillaient-ils ? De quoi étaient faits leurs vêtements et les textiles d'ameublement de leurs habitations ? Comment ces tissus étaient-ils fabriqués ? Que représentaient les motifs décoratifs qui les ornaient ? C'est la première fois qu'une inestimable collection au complet de textiles égyptiens - mieux connus sous le nom de textiles coptes - est montrée au public. Un événement.



Invité : Arnaud Quertinmont, égyptologue, conservateur du département Égypte / Proche-Orient au Musée royal de Mariemont

