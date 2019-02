Un Jour dans l'Histoire - 27/02/2019

13h20 : Mary Stuart, la reine aux trois couronnes





Nous sommes le 8 février 1587.

Dans l'est de l'Angleterre, au château de Fotheringhay.

Il est dix heures du matin lorsqu'une femme tout de rouge vêtue, se présente à son bourreau.

Elle tient dans une main un crucifix d'ivoire et, de l'autre, elle égrène un chapelet,.

Contrairement à la tradition, elle refuse de se dénuder totalement pour accueillir la mort.

Après dix-neuf ans d'emprisonnement, Mary Stuart a été jugée coupable de haute trahison et condamnée à la décapitation.

« Il y a deux choses que l'on ne pourra m'enlever, avait-elle écrit, quelques plus tôt, mon sang anglais et ma religion catholique que je garderai jusqu'à ma mort. »

Après avoir gravi les deux marches de l'échafaud, on lui bande les yeux et elle s'agenouille sur le billot.

L'homme qui doit lui trancher le cou est si maladroit, ou si saoul, qu'il doit s'y reprendre à trois fois.

La condamnée hurle de douleur.

Et quand, enfin, le bourreau se saisit de la tête pour la brandir et l'exposer au regard de l'assistance, celle-ci s'écrase et roule sur le planchers.

L'exécuteur n'a empoigné que la perruque rousse que la reine avait pris soin de porter.

A dix heure du matin, le 8 février 1587, Mary Stuart entre dans la légende.



Invité : Luc Mary « Mary Stuart, la reine aux trois couronnes » éditions Archipoche.

