Un Jour dans l'Histoire - 26/02/2019

13h20 : La mort de Napoléon ne fit pas le buzz



Nous sommes le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique sud.

Il est 17h49 quand Napoléon expire à Longwood, entouré de ses compagnons.

Le 7 au soir, le navire Heron met les voiles vers l'Angleterre, avec à son bord le capitaine Crokat chargé de transmette la nouvelle aux Européens.

Un peu moins de deux mois plus tard, il accoste à Portsmouth.

Le roi George IV apprend la nouvelle le 4 juillet.

En France Louis XVIII doit attendre le lendemain en fin d'après-midi.

Contrairement à ce qu'affirme l'historiographie traditionnelle, l'émotion provoquée par l'événement ne fut pas d'une ampleur inouïe.

Ni les gouvernements, ni les parlements n'en furent troublés.

Le duc de Broglie écrira dans ses souvenirs « s'il est vrai, comme aujourd'hui j'incline à le croire, que Napoléon ait été le plus important homme de l'histoire, comment sa disparition ne fit-elle pas plus d'impression sur mon esprit ? ».

Pourquoi, en effet, cette relative discrétion...



Invité : Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon. « Bonaparte n'est plus ! » éditions Perrin.





14 heures : Série « D'un conflit à l'autre - les années 20 » : Une nouvelle bombe à retardement : l'Europe centrale



Bien avant l'armistice de 1918, les futurs vainqueurs estimaient qu'il faudrait démanteler les empires centraux, fauteurs de guerre. L'Austriche-Hongrie, Etat multiculturel et multiconfessionnel, était le plus fragile ; son dépeçage systématique donnera naissance à une kyrielle de nouveaux pays guère plus homogènes malgré la volonté du président Wilson de favoriser le concept d'Etat-nation. Hongrie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Pologne vont à leur tour être la proie de bien des difficultés.



Invité : Francis Balace, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'ULiège

