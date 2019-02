Un Jour dans l'Histoire - 22/02/2019

13h20 : La catastrophe nucléaire de Tchernobyl



Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en URSS explose pendant la réalisation d'un test technique. La déflagration est tellement puissante qu'elle fait sauter la dalle de béton de 1000 tonnes qui protège l'édifice.

Le réacteur en feu se trouve par conséquent à l'air libre et libère pendant 10 jours un nuage de matières radioactives qui se déplace principalement au-dessus de l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Mais l'Europe occidentale n'est pas épargnée : la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique ou encore les pays scandinaves sont également survolés, deux ou trois jours après la catastrophe. Alors qu'il s'agit de l'accident le plus grave de l'histoire de l'industrie nucléaire civile, l'URSS s'emploie à nier la gravité des faits pendant plusieurs semaines, à sa population et à la communauté internationale.



Récit d'un mensonge d'Etat avec Eric Loze et les archives audiovisuelles de la SONUMA.



14 heure : L'Agora d'Athènes



Au pied de l'Acropole, s'étend l'Agora d'Athènes. Si elle se présente aujourd'hui à nos yeux comme un vaste espace d'intenses fouilles archéologiques, elle a longtemps été le haut lieu de la vie des citoyens Athéniens durant l'Antiquité. Les monuments qui en ont dessiné les contours au fil des siècles témoignent de ses fonctions politique, religieuse et culturelle centrales pour toute la civilisation occidentale.

Archéologue spécialiste de la Grèce Antique, Anne-Françoise Jaccottet nous emmène à la découverte de cette place considérée comme le berceau de la démocratie, mais aussi de la philosophie.

