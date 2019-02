Un Jour dans l'Histoire - 20/02/2019

13h20 : Quelques grandes évasions de guerre



Nous sommes le 1er décembre 1944, à l'ouest de la Pologne.

C'est dans le camp de concentration nazi de Gross-Rosen, que meurt l'officier de l'armée belge : Jules Bastin.

Quelques mois plus tard, l'officier est fait chevalier de l'Ordre de Léopold, avec la citation suivante :

« A été fait prisonnier, blessé sous le cadavre de son cheval.

Guidé par un sentiment patriotique élevé, n'a cessé, dans les conditions les plus pénibles et les circonstances les plus tragiques de tenter de s'échapper, ne s'est laissé rebuter par aucune difficulté et malgré les dangers constants auxquels il s'exposait, a tenté neuf fois de rejoindre la frontière.

Après une dixième tentative des plus pénibles, a réussi à rejoindre l'armée de campagne où il a immédiatement repris du service. »

Jules Bastin fait partie de celles et ceux qui ont refusé la détention en temps de guerre et, par tous les moyens, ont cherché à s'évader.

Revenons sur quelques-unes de ces évasions...



Invité : Alain Leclercq « Les évasions de guerre les plus spectaculaires » éditions Jourdan





14 heures : Le cinéma colonial belge (4/4)



Le Congo belge a non seulement suscité une abondante littérature, mais a aussi inspiré de nombreux réalisateurs ,comme par exemple Ernest Genval qui commence à filmer la réalité coloniale vers 1925.

À partir de 1937, Gérard De Boe prend le relais et André Cauvin boucle l'édition avec son film le plus connu, Bwana Kitoko, témoignage passionnant réalisé en 1955 lors du premier voyage du roi Baudouin sur le continent noir. Cinq ans plus tard, le Congo découvrait l'indépendance.

Pour nous parler de cette riche production cinématographique, Jean-Louis Dupont a rencontré Patricia Van Schuylenbergh, docteur en Histoire et chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren)

