Un Jour dans l'Histoire - 19/02/2019

13h20 : Vivre sainement au Moyen-Age



Nous sommes vers l'an 1060, au sud de l'Italie, dans la région côtière du Mezzogiorno.

C'est là qu'est rédigé, en latin, un ouvrage qui va faire date, intitulé « La Médecine selon le régime sanitaire de l'école de Salerne » (Flos medicinæ vel regimen sanitatis Salernitanum).

Les préceptes médicaux qui y sont exposés sont assortis de règles de morale, de déontologie et d'hygiène élémentaire.

Son influence va durer des siècles, et le Regimen sera à l'origine de bien d'autres essais sur la préservation de la santé.

On peut y lire ceci :

« Recherche des beaux vers le charme adoucissant,

L'enjoûment de la femme, et l'attrait caressant,

Tout ce qui rend la vie et plus douce et plus belle;

Fuis des procès bavards la lenteur immortelle.

Revêts d'habits nouveaux les riantes couleurs,

D'une aimable maîtresse implore les faveurs.

Sieds-toi, non sans amis, à table savoureuse,

Bois du vin qui te plaît la coupe généreuse.

Veux-tu de tes plaisirs prolonger le succès?

Du vice et de la table évite les excès. »

Quels sont les préceptes prônés pour vivre sainement au Moyen Âge ?

Du réfectoires des moines à la table des princes, allons-y voir d'un peu plus près...



Invitée : Lara de Merode, historienne de l'art, médiéviste.

Conférence : « Du réfectoire des moines à la table des princes : vivre sainement au Moyen Age », jeudi 21 février à 18h30, Bibliothèque des Riches Claires, Bruxelles.





14 heures : Série « D'un conflit à l'autre - les années 20 »

Art, divertissement et politique : le « Panorama de l'Yzer »



En 1921, dans le pavillon oriental du parc du Cinquantenaire à Bruxelles, est dévoilée la une nouvelle œuvre monumentale du peintre belge Alfred Bastien. Sur 115 mètres de long et 14 de haut, la toile représente « une vision d'artiste » de la bataille de l'Yzer d'octobre 1914. But : montrer que la Belgique n'a pas été qu'une victime passive de la barbarie allemande mais aussi une nation combattante qui a tenu crânement son rang dans les tranchées.



Invitée : Sandrine SMETS, historienne, experte première Guerre mondiale au War Heritage Institute.

L'exposition « Au-delà de la Grande guerre - La Belgique 1918 - 1928 » se tient au Musée de l'Armée, Parc du Cinquantenaire 3, 1000 Bruxelles jusqu'au 22 septembre 2019.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY