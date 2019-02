Un Jour dans l'Histoire - 18/02/2019

13h20 : Une histoire de la radiodiffusion-télévision francophone belge ( 1960-1970)



Nous sommes le 11 février 1960, au Sénat de Belgique.

Pierre Harmel, ministre en charge de la culture, déclare :

« Le projet qui vous est soumis essaie donc de tenir l'établissement public de radio-télévision à distance raisonnable du gouvernement, c'est-à-dire dans une proximité suffisante pour que s'exerce la tutelle nécessaire, mais assez loin pour laisser aux sociétés d'émission la responsabilité de leurs actes et une indépendance qui soit la garantie de l'objectivité ».

Comment la Radiodiffusion-télévision francophone belge a-t-elle évoluée entre le début des années soixante et la fin des années septante ?



Invitée : Flore Plisnier, archiviste aux Archives du Royaume et Archives de l'Etat dans le provinces.

« Une histoire de la Radiodiffusion-télévision francophone belge de 1960 et 1977 ».



14 heures : Le musique klezmer : rire avec des larmes



Ce lundi, notre séquence musique en histoire part à la découverte d'une tradition musicale si vieille qu'on n'en distingue plus la source exacte : la musique klezmer. La musique klezmer est la musique traditionnelle des Juifs Ashkénazes, les Juifs d'Europe centrale et orientale dont la langue vernaculaire est le yiddish. Des shtetl du moyen-âge aux capitales modernes du monde occidental, la musique klezmer a traversé les lieux et les âges, s'enrichissant au contact des cultures qu'elle rencontrait en chemin. Et ce voyage, on l'entreprend aussi ce lundi, en compagnie de Joëlle Strauss, violoniste et chanteuse, notamment au sein de l'Astor Klezmer Trio, et qui donne des conférences sur la culture Yiddish et la musique klezmer

