Ce lundi, notre séquence musique en histoire part à la découverte d’une tradition musicale si vieille qu’on n’en distingue plus la source exacte : la musique klezmer avec Joëlle Strauss, violoniste et chanteuse, notamment au sein de l’Astor Klezmer Trio, et qui donne des conférences sur la culture Yiddish et la musique klezmer