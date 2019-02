Un Jour dans l'Histoire - 15/02/2019

13h20 : Le Fort de Breendonck



Le 20 septembre 1940, le premier contingent de prisonniers arrive au Fort de Breendonck. L'armée allemande a investi les lieux quelques semaines plus tôt et l'a transformé en camp d'internement. C'est entre ces murs que seront détenues pendant l'occupation toutes les personnes, hommes et femmes, arrêtées en Belgique par la police politique allemande, la SIPO-SD.

Les conditions de vie des prisonniers de Breendonck sont abominables. Les SS allemands et surtout flamands qui gardent le camp y font régner la terreur. Travaux forcés, tortures, traitements dégradants, malnutrition, exécutions sommaires... Rien n'est épargné aux 3500 détenus qui ont le malheur de connaître l'enfer de Breendonck.

Après la guerre, ces crimes d'une barbarie inouïe ne resteront pas impunis. Les tortionnaires, identifiés et traduits devant les tribunaux, sont lourdement condamnés par la justice belge.

Quant aux survivants, ils ont laissé derrière eux des témoignages poignants qui révèlent la cruauté de leurs geôliers. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui quelques-uns de ces récits, issus des archives audiovisuelles de la SONUMA.



14 heures : Japonisme architectural en France



Qui dit "Japonisme" pense généralement peinture. Pourtant, il existe bel et bien une forte tradition architecturale d'inspiration japonaise en Occident, qui s'est développée dès le 16ème siècle et a connu ses heures de gloire au début du 20ème siècle.

Ce thème fait l'objet d'un beau livre publié sous la direction de Jean-Sébastien Cluzel:"Le japonisme architectural en France. 1550-1930" (Editions Faton). Maître de Conférences à l'Université Paris-Sorbonne, l'architecte et archéologue nous fait partager sa passion pour ce type architectural, en se penchant sur deux cas parisiens qu'il connaît bien pour en avoir supervisé les étude de chantier dans le cadre de leur restauration:les pavillons japonais d'Albert Kahn et le cinéma la Pagode.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY