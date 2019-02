Un Jour dans l'Histoire - 14/02/2019

13h20 : L'histoire de la poste



Nous sommes en 1516, en Angleterre.

C'est sous le règne des Tudor que la poste royale va gagner ses lettres de noblesse.

Henri VIII, monté sur le trône sept ans plus tôt, nomme pour la première fois, un maître des postes (Master of posts).

C'est un jeune lettré qui se voit ainsi honoré : Brian Tuke.

Il va très vite occuper un nombre impressionnant de fonctions importantes au sein de l'establishment et développer le réseau des relais reliant le nord au sud.

Même s'il s'agit plus de faire bénéficier le souverain d'un service plus efficace lors de ses déplacements en dehors de Londres, BrianTuke a jeté les bases de ce qui deviendra un véritable service public 120 ans plus tard.

Mais les origines de la poste sont à aller chercher beaucoup plus loin encore, c'est le voyage que nous allons entreprendre...



Invité : Vincent Schouberechts, philatéliste passionné. « La poste, 500 ans d'histoire » aux éditions Lannoo.



14 heures : Remise du Prix Première en direct de la Foire du Livre

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY