Un Jour dans l'Histoire - 13/02/2019

13h20: Le Grand Tour, une tradition aristocratique du dix-huitième siècle



Nous sommes en août 1791.

Partons sur les traces de Joseph Depestre, propriétaire du domaine de Seneffe.

Notre gentilhomme a décidé de se retirer en Suisse.

Quelques mois plus tard, c'est sur les routes d'Italie qu'il nous emmène.

Son périple va se terminer à Florence, où les difficultés financières et les grondements de la Révolution française vont l'obliger à prolonger son séjour dans la décennie suivante.

Si le comte a choisi la péninsule en cette fin du dix-huitième siècle, ce n'est pas par hasard, il s'agit d'emprunter, tout naturellement, l'itinéraire suivi par la plupart des grands nobles de l'époque et perpétuer ainsi la tradition du Grand Tour.



Invité : Etienne-Marcel Dupret, guide-conférencier.

« Ruines, diligences et gentlemen : le Grand Tour », conférence ce samedi 16 février à la Société d'Archéologie et des Amis du musée de Binche (SAAMB) à 17h30.



14 heures : Le cinéma colonial belge ( 3/4)



Le Congo belge a non seulement suscité une abondante littérature, mais a aussi inspiré de nombreux réalisateurs.

Le coffret « Patrimoine d'Afrique Centrale : archives, films, Congo Rwanda, Burundi, 1912-1960 », dirigé par Patricia Van Schuylenbergh (notre invitée) et Mathieu Zana Aziza E¿tambala (publié en 2010 par le Muse¿e royal de l'Afrique centrale) se compose d'un texte de référence et de 4 DVD.

Cette série de 4 DVD comprend vingt films d'archives dont les originaux sont conservés au Musée royal de l'Afrique centrale et à la Cinémathèque royale de Belgique. Sélectionnés avec le plus grand soi parmi un large éventail de films réalisés par des cinéastes belges en Afrique centrale (République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi) entre 1912 et 1960, ceux-ci présentent un florilège de cette production et illustrent plusieurs thématiques qui sont, encore aujourd'hui, d'actualité : diversité culturelle, ressources naturelles, minières et aquatiques, développement économique et urbain, éducation et création artistique. Ces documents cinématographiques tout à fait inédits en format numérisé sont emblématiques d'un patrimoine commun partagé à la faveur de l'histoire.



L'invitée de Jean-Louis Dupont est Patricia Van Schuylenbergh, docteur en Histoire et chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren)

