Un Jour dans l'Histoire - 12/02/2019

Nous sommes le août 1841, Charlotte Brontë écrit à sa grande amie, Ellen Nussey.

Elle évoque le voyage, en Belgique, de leur connaissance commune, Mary Taylor :

« Dans sa lettre, Mary parle de tableaux et de cathédrales qu'elle a pu voir ; elle décrit les tableaux les plus charmants et les cathédrales les plus remarquables.

Je ne sais pas ce qui s'est contracté dans ma gorge quand j'ai lu sa lettre.

C'était une impatience fébrile face à la contrainte du travail régulier, un désir passionné d'avoir des ailes - ces ailes que seule la richesse peut procurer, une soif dévorante de voir, de connaître, d'apprendre.

Quelque chose à l'intérieur de moi s'est dilaté pendant une minute.

J'ai été torturé à l'idée de toutes mes facultés inexploitées.

Puis tout s'est effondré et je me suis sentie désespérée. »

A cette époque, quitter l'Angleterre pour le continent paraît à Charlotte une aventure irréalisable.

Et pourtant, l'attrait de la liberté la pousse à prendre des renseignements et à envisager le voyage.

Six mois plus tard, la future auteure de « Jane Eyre » débarque dans la capitale belge.

Quelle ville trouve-t-elle ?

Comment vivent les bruxellois de ces années 1840 ?

Invitée : Nathalie Stalmans « Si j'avais des ailes » aux éditions GENESE



14 heures : Comment Hitler n'a pas eu pas la bombe



A la fin des années 1930, les recherches nucléaires progressent en France et en Allemagne. On pressent que cette énergie formidable pourrait déboucher sur des armes d'un genre inédit. Mais pour cela il faut de l'eau lourde en quantité. Or, une seule centrale hydroélectrique en produit, elle est située dans un fjord perdu en Norvège et les Allemands sont déjà sur le coup...



Invité : Nicolas Jallot, réalisateur du documentaire Le IIIe Reich n'aura pas la bombe - Diffusion dans « Retour aux sources » vendredi 15 février à 23h05 sur La Une et samedi 16 février à 21h05 sur La Trois

