Un Jour dans l'Histoire - 11/02/2019

13h20 : Arsinoé, une psychopathe Rein d'Egypte



Nous sommes au troisième siècle avant notre ère, à la cour d'Alexandrie.

Le poète Théocrite écrit :

« Ptolémée préside à ces sacrifices, accompagné de sa belle épouse qui presse dans ses bras le plus grand des héros, uni à elle par le double lien d'époux et de frère.

Ainsi s'unirent par des liens sacrés les enfants de l'auguste Rhéa, les rois de l'Olympe, et partagèrent la couche nuptiale qu'Iris, vierge encore, leur avait préparée de ses mains parfumées.

Salut, roi Ptolémée ! Je consacre ma voix à célébrer tes louanges comme celles des demi-dieux.

Peut-être mes chants ne seront pas sans gloire pour toi dans la postérité.

Quant à la vertu, c'est Zeus seul qui la dispense ».

« L'Idylle 17 » est un chant que le poète adresse au roi Ptolémée II dit « Philadelphe ».

Philadelphe, celui qui aime sa sœur.

Cette sœur qui est aussi son épouse se nomme Arsinoé.

Arsinoé II, reine d'Egypte qui, auparavant, fut aussi unie un vieux général, puis à son demi-frère .

Arsinoé, responsable, totalement ou partiellement, des meurtres de son beau-fils et de sa belle-fille, de la première épouse de son premier mari, d'un adversaire politique, d'un poète et de l'épouse de son frère et mari.

Arsinoé II était-elle une psychopathe ?



Invité : Sébastien Polet, historien, orientaliste.

Conférence « Arsinoé II, une psychopathe reine d'Egypte », le mardi 12 février 2019 à 20h.

(conférences chez ASBL ROMA)



14 heures : Traités sur la Tolérance



Depuis les attentats de Paris, le Traité sur la Tolérance » de Voltaire est l'un des livres les plus vendus au monde.

Mais si le livre est devenu un classique renommé, le concept de tolérance semble être devenu flou...

Pourtant, à travers les siècles, les plus grands auteurs se sont attachés à défendre la Tolérance et son esprit de cohésion.



Avec Jean-Claude Idée, metteur en scène

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY