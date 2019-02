Un Jour dans l'Histoire - 08/02/2019

13h20 : Paul-Henri Spaak, homme d'état et de convictions



L'histoire de Paul-Henri Spaak se confond avec celle des grands bouleversements du XXème siècle. Homme d'Etat et de convictions, Spaak participe aux grands combats nationaux et internationaux depuis le début des années trente jusqu'à la fin des années 60.



Entre autres Député de Bruxelles, Ministre des Affaires étrangères à de multiples reprises, 3 fois Premier Ministre, Secrétaire général de l'Otan, défenseur acharné d'une Europe unie... Paul Henri Spaak ne cessera jamais de faire de la politique, même pendant les années sombres de la guerre durant lesquelles il formera, avec quelques autres, le gouvernement belge en exil à Londres.



Bouillant tribun au tempérament entier, parfois emporté, Spaak laisse aussi derrière lui de nombreux discours et des interventions publiques qui ont frappé les esprits et dont certains ont marqué l'histoire.



Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur quelques épisodes de cette carrière politique hors norme, en écoutant plusieurs interventions de Paul Henri Spaak extraites des archives de la SONUMA.



14 heures : La Citadelle La Ferrière à Haïti



Les visiteurs accostant sur l'île d'Haïti par le Nord ne voient qu'elle: construite au début du 19ème siècle au lendemain de la prise d'Indépendance du pays à l'égard de la France, la Citadelle La Ferrière est la plus grande forteresse de toute la Caraïbe. Si son but affiché est de protéger le pays contre toute attaque, sa fonction visée par son fondateur l'ancien esclave autoproclamé premier roi de Haïti, Henri Christophe, est surtout symbolique : affirmer l'indépendance de l'île et sa puissance.



Classé au Patrimoine mondiale de l'Unesco depuis 1984, la Citadelle La Ferrière est un bijou historique monumental que nous raconte au avec passion au micro d'Anne-Laure Garnnac, Jacques de Cauna, historien en charge de la Chaire D'Haïti à Bordeaux.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY