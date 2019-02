Un Jour dans l'Histoire - 07/02/2019

13h20 : De Balzac à Yourcenar, les écrivains regardent Bruxelles



Nous sommes en 1928.

L'écrivain, journaliste et éditeur, Jean Fayard, qui recevra le prix Goncourt trois ans plus tard pour son roman «Mal d'amour », se souvient de ses séjours dans la capitale belge :

Il évoque «... ses monuments modernes démesurés, ses boulevards avec des affiches lumineuses pour FAIRE CAPITALE, ses rues à demi larges, ses immeubles à demi hauts, ses magasins à demi chics, ses tramways jaunes ou CHOCIOLAT, tout cela en fait une des villes les plus laides et les plus mornes qu'il se puisse se voir ».

Prends ça dans la tronche et console- toi avec le souvenir d'Alexandra David-Neel qui, en 1940, écrit : « Cher vieux Bruxelles de mon enfance !

Chacun de tes modestes édifices, chacune de tes rues paisibles évoque, devant mes pas, le fantôme de mon moi juvénile qui te reste fidèle en dépit de tant d'années envolées et me ramène obstinément vers toi pour d'émouvants pèlerinages ».

De Balzac à Yourcenar en passant par Stefan Zweig, Joseph Conrad ou Baudelaire, les écrivains ont regardé Bruxelles avec dégoût, condescendance, tendresse, amour, nostalgie...

Suivons ces guides haut de gamme...



Invité : Marc Méganck, historien attaché à la Direction des Monuments et Sites (Bruxelles Urbanisme et Patrimoine).

« Amour et désamour. Regards d'écrivains sur Bruxelles, 1845-1978 » paru aux éditions Historia Bruxellae .





14 heures : « Voies lactées » - Une histoire de l'allaitement



Quoi de plus naturel que l'allaitement maternel ? Voire : nourrir les enfants en bas âge a toujours été l'objet d'enjeux culturels, religieux, sociétaux, économiques et in fine politiques. C'est ce que montre une exposition originale qui se tient en ce moment à Lessines.



Invité : Raphaël Debruyn, conservateur de l'Hôpital Notre Dame à la Rose, à Lessines (Hainaut)

L'exposition « Voies lactées- L'allaitement : représentations politiques » se tient jusqu'au 31 mai 2019

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY