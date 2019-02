Un Jour dans l'Histoire - 06/02/2019

13h20 : Philippe d'Orléans, frère du Roi-Soleil



Peu de figures ont été autant maltraitées que celle de Monsieur, Philippe de France, duc d'Orléans et frère de Louis XIV. Sa personnalité, assez complexe et fascinante, est écrasée par celle du Roi-Soleil, qui occupe le devant de la scène. Presque toutes les sources lui sont hostiles. Sa première épouse, Henriette-Anne Stuart, en parle avec une hostilité acharnée ; dans les lettres débordantes de sa seconde femme, Elisabeth-Charlotte de Bavière, le mépris se mêle à l'indulgence et à la tendresse. Pour sa cousine, la Grande Mademoiselle, il demeure le prince gâté de son enfance. Ses précepteurs et conseillers se désespèrent de ne pas retrouver en lui les ambitions qu'ils s'empresseraient de cultiver à sa place. Il est vrai que son homosexualité, qu'il cultivait ouvertement, l'a beaucoup desservi chez ses contemporains et auprès de la postérité.

Invitée : Elisabetta Lurgo , docteur en histoire et auteure « Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV" aux Editions Perrin



14 heures : Le cinéma colonial belge ( 2/4)

Le Congo belge a non seulement suscité une abondante littérature, mais a aussi inspiré de nombreux réalisateurs.

Le coffret « Patrimoine d'Afrique Centrale : archives, films, Congo Rwanda, Burundi, 1912-1960 », dirigé par Patricia Van Schuylenbergh (notre invitée) et Mathieu Zana Aziza E¿tambala (publié en 2010 par le Muse¿e royal de l'Afrique centrale) se compose d'un texte de référence et de 4 DVD.

Cette série de 4 DVD comprend vingt films d'archives dont les originaux sont conservés au Musée royal de l'Afrique centrale et à la Cinémathèque royale de Belgique. Sélectionnés avec le plus grand soi parmi un large éventail de films réalisés par des cinéastes belges en Afrique centrale (République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi) entre 1912 et 1960, ceux-ci présentent un florilège de cette production et illustrent plusieurs thématiques qui sont, encore aujourd'hui, d'actualité : diversité culturelle, ressources naturelles, minières et aquatiques, développement économique et urbain, éducation et création artistique. Ces documents cinématographiques tout à fait inédits en format numérisé sont emblématiques d'un patrimoine commun partagé à la faveur de l'histoire.

L'invitée de Jean-Louis Dupont est Patricia Van Schuylenbergh , docteur en Histoire et chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren)

