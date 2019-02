Un Jour dans l'Histoire - 05/02/2019

13h20 : Victor Hugo à la tribune



Nous sommes le 30 mai 1878, à Paris, au théâtre de la Gaité.

Dans un discours qu'il prononce à l'occasion du centenaire de la mort de Voltaire, Victor Hugo dit ceci :

« Avant la Révolution, messieurs, la construction sociale était ceci :

En bas le peuple ;

Au-dessus du peuple, la religion représentée par le clergé ;

A côté de la religion, la justice représentée par la magistrature.

Et, à ce moment de la société humaine, qu'était-ce que le peuple ?

C'était l'ignorance.

Qu'était-ce que la religion ?

C'était l'intolérance.

Qu'était-ce que la justice ?

C'était l'injustice (...)

En une trentaine d'années, depuis 1848, Victor Hugo prononce, devant différentes assemblées, des discours qui vont marquer son époque et les générations futures.

Il y dénonce la misère, évoque le droit des femmes, s'insurge contre la peine de mort ou appelle, de ses vœux, les Etats-Unis d'Europe.

Invité : Jean-Claude Idée, auteur et metteur en scène.

« Victor Hugo vous parle » au Centre culturel d'Uccle, ce mardi 05/02/2019, à 20:00.

Textes de Victor Hugo adaptés par Jean-Claude Idée.

Avec Yves Claessens.



Au cours de la première Guerre mondiale, de nombreuses femmes belges et françaises ont eu des relations sexuelles avec des soldats allemands. Certaines ont été violées, d'autres se sont prostituées ou ont été obligées d'une manière ou d'une autre de céder aux avances et enfin quelques unes ont été sincèrement éprises d'un beau Teuton... Mais que sont-elles devenues dans les années vingt et où sont passés leurs enfants ?



Invité : Emmanuel DEBRUYNE, professeur d'histoire contemporaine à l'UCL, auteur de «Femmes à Boches »: Occupation du corps féminin, dans la France et la Belgique de la Grande Guerre (ed. Les Belles Lettres 2018)

