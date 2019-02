Un Jour dans l'Histoire - 04/02/2019

13h20 : Des nouvelles Toutankhamon



Nous sommes le 4 novembre 1922, en Egypte, sur la rive ouest du Nil, face à Louxor appelé Thèbes, dans l'Antiquité.

Nous sommes au cœur de la Vallée des rois.

C'est là que l'archéologue britannique, Howard Carter, fait une découverte qui va bouleverser le monde.

Il met au jour le tombeau d'un pharaon oublié depuis 3500 ans : il s'agit de la sépulture du jeune Toutankhamon.

L'ouverture officielle a lieu le 29 novembre.

La reine Élisabeth de Belgique et son fils, le futur Léopold III, assistent à l'événement en compagnie d'autres personnalités.

Toutes et tous sont sous le choc : le trésor ne se réduit pas à un simple sarcophage, il est en fait pharamineux !

Plus de cinq mille pièces dont deux mille objets de bijouterie et d'orfèvrerie .

Le masque du monarque, à lui seul, pèse dix kilos d'or.

Le cercueil interne, en or massif, en fait cent dix.

Commence alors l'une des plus extraordinaires aventures de l'Histoire de l'humanité.

Une enquête passionnante, et toujours pas terminée, pour comprendre qui était ce pharaon mort à dix-sept ans.

D'où vient-il ?

Et surtout pourquoi tant d'énigmes et de « bizarreries » dans les symboles censés le représenter.

Toutankhamon a-t-il été le successeur direct de son prédécesseur ?

Tentons de comprendre l'épaisseur du mystère ...





Invité : l'égyptologue belge Dimitri Laboury (U Liège).

« Toutankhamon, le trésor redécouvert » de Frédéric Wilner, à voir sur La Une dès 22h40, vendredi 08/02, dans « Retour aux sources », avec Elodie de Sélys.





14 heures : Ô astre qui éclipse tout



Parler de la musique sacrée, c'est rendre compte de la tension permanente entre« Au commencement était le Verbe » et « de la musique avant toute chose ». Une équation réputée difficile à résoudre, à laquelle se sont pourtant attelés les compositeurs pendant deux mille ans de christianisme... L'histoire de la musique liturgique, c'est aussi une histoire de la musique en général, avec l'invention de l'écriture musicale, les constructions polyphoniques, et l'intégration d'éléments très modernes à partie du 20ème siècle... En perpétuelle quête, la musique sacrée ne se laisse pas empoussiérer.



Invité : Jean-Paul Dessy, musicien et compositeur, directeur de l'ensemble Musique Nouvelle.

