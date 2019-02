Un Jour dans l'Histoire - 01/02/2019

13h15 : Le Duel Tintin Spirou



Tintin et Spirou : deux héros mythiques de la bande dessinée belge mais aussi deux hebdomadaires destinés à la jeunesse qui ont captivé des centaines de milliers de lecteurs avides d'humour et d'aventures.

Dès l'après-guerre, les magazines Tintin et Spirou vont faire éclore les plus grands talents de la bande dessinée belgo-française, dans une effervescence créatrice jamais égalée. Une période qualifiée aujourd'hui d'Age d'or de la BD...

Jijé, Franquin, Morris, Peyo, Tillieux,... chez Spirou ; Jacobs, Jacques Martin, Tibet, Graton chez Tintin... tous ces dessinateurs, et bien d'autres, font leur débuts dans ces magazines puis contribuent à leur succès colossal qui durera jusqu'à la fin des années 70.

Du côté des lecteurs, on choisit son camp : on achète soit Tintin, soit Spirou, rarement les deux... Chacun son style !

Derrière cette réussite se cachent deux éditeurs avisés : Charles Dupuis pour Spirou et Raymond Leblanc pour Tintin. La concurrence est rude mais correcte. Les deux hommes veilleront toujours à garder des relations cordiales.

Nous vous racontons aujourd'hui le récit de cette rivalité artistique et économique peu commune dans l'histoire de la presse de notre pays.



En collaboration avec la SONUMA



14 heures : La Place de Mai à Buenos Aires



Décentrée dans la capitale de l'Argentine, la Place de Mai n'en est pas moins le cœur historique. C'est l'espace du pouvoir politique qui raconte la fondation de cette ville et plus largement celle de ce pays : les diverses colonisations qu'il a vécues, son émancipation en mai 1810 qui a donné son nom à cette place, la période des Peron dont les discours ont enthousiasmé des millions d'Argentins rassemblés sous le balcon de la Casa Rosada. La Place de Mai évoque aussi le temps de la dictature, des enlèvements et des disparitions qui ont incité des femmes à manifester silencieusement chaque semaine à partir de 1977:les Mères et Grands-Mères de la Place de Mai.

Carmen Bernand a grandi à Buenos Aires. Elle a traversé quotidiennement cette Place pour se rendre à l'Université où elle s'est formée en histoire et en anthropologie avant de partir pour la France. Elle nous raconte "sa" Buenos Aires, et "son" Argentine en retraçant l'Histoire de la Place de Mai. Elle est l'autrice entre autres de "Buenos Aires, 1880-1936. Un mythe des confins." (Editions Autrement)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY