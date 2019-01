Un Jour dans l'Histoire - 31/01/2019

13h20 : Italie : Les années de Plomb



Nous sommes le 12 décembre 1969, à Milan.

Il est 16 h 37 lorsqu'une bombe éclate dans la Banque nationale de l'Agriculture, sur la Piazza Fontana, dans le centre-ville.

L'explosion provoque la mort de seize personnes et en blesse une centaine d'autres.

Très vite, l'extrême gauche est accusée de l'attentat.

Quatre mille personnes sont arrêtées, tandis que des militants d'extrême droite et des membres des services secrets italiens s'infiltrent dans les groupes anarchistes.

Les tensions politiques et sociales atteignent un niveau tel que les violences de rue se multiplient et que la lutte armée se développent.

Les actes de terrorisme, enlèvements, demandes de rançon, assassinats, vont ensanglanter l'Italie jusqu'au début des années quatre-vingt.

Ce sont les années de plomb...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire de l'Université de Liège.

Pour rappel, auteur de « Le laboratoire belge du droit international » ; éd. de l'Académie royale de Belgique.



14 heures : On l'appelait Rosie, la plus jolie des Kennedy



Fille aînée des Kennedy Rosemary disparaît subitement de la vie publique durant la seconde guerre mondiale. Elle souffrait depuis sa naissance d'un léger retard mental et de troubles de l'humeur. Le traitement recommandé par les médecins sera la lobotomie. Un échec. Sacrifiée par les siens parce que sa fragilité psychologique ne cadrait pas avec les ambitions de son clan, Rosemary disparaîtra de la vie publique et s'éteindra discrètement en 2005.



Invité : Patrick Jeudy, réalisateur, auteur de « Qu'est-il arrivé à Rose-Mary Kennedy ? » diffusion vendredi 1er février 2019 sur la Une dans Retour aux sources, à 23h05

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY