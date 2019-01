Un Jour dans l'Histoire - 30/01/2019

13h20 : La naissance du Mont de piété



Nous sommes au milieu du XIXe siècle, à Paris.

François-Ferdinand-Philippe d'Orléans, prince de Joinville, refuse d'avouer à sa mère, la reine Marie-Amélie, qu'il a déposé sa montre en gage au mont-de-piété afin d'honorer ses dettes de jeu.

Pour éviter les reproches, le fils du roi Louis-Philippe prétexte l'avoir oubliée chez une de ses tantes.

Et c'est ainsi que serait née la célèbre expression "aller chez ma tante", càd aller au mont-de-piété pour obtenir un prêt en échange d'un bien que l'on laisse en gage.

On dit aussi qu'en Belgique, au XVIIe, les prêteurs sur gage étaient déjà appelés « tante ».

Quoi qu'il en soit, la naissance des monts-de-piété est très lointaine.

Officiellement, c'est au XVe siècle qu'il faut remonter, en Italie.

Dans nos régions, il faudra attendre le XVIIe.

Par qui et pourquoi ont-ils été créés : c'est ce que nous allons voir ...



Invité : Roel Jacobs.

Conférence mercredi 6 février à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires, à Bruxelles.

« Le Mont de piété de Bruxelles, de la grande histoire européenne »



14 heures : Le Cinéma Colonial Belge



Le Congo belge a non seulement suscité une abondante littérature, mais a aussi inspiré de nombreux réalisateurs.

Le coffret « Patrimoine d'Afrique Centrale : archives, films, Congo Rwanda, Burundi, 1912-1960 », dirigé par Patricia Van Schuylenbergh (notre invitée) et Mathieu Zana Aziza E¿tambala (publié en 2010 par le Muse¿e royal de l'Afrique centrale) se compose d'un texte de référence et de 4 DVD..

Cette série de 4 DVD comprend vingt films d'archives dont les originaux sont conservés au Musée royal de l'Afrique centrale et à la Cinémathèque royale de Belgique. Sélectionnés avec le plus grand soi parmi un large éventail de films réalisés par des cinéastes belges en Afrique centrale (République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi) entre 1912 et 1960, ceux-ci présentent un florilège de cette production et illustrent plusieurs thématiques qui sont, encore aujourd'hui, d'actualité : diversité culturelle, ressources naturelles, minières et aquatiques, développement économique et urbain, éducation et création artistique. Ces documents cinématographiques tout à fait inédits en format numérisé sont emblématiques d'un patrimoine commun partagé à la faveur de l'histoire.



L'invitée de Jean-Louis Dupont est Patricia Van Schuylenbergh , docteur en Histoire.

Chef du service Histoire et Politique au Musée royal de l'Afrique centrale (Tervuren), elle est aussi chargée de cours invitée à l'UCL depuis 2010.

