Un Jour dans l'Histoire - 29/01/2019

13h15 : La Belgique d'antan à l'heure des faits divers



Nous sommes le 28 septembre 1654, à Gand.

Jérôme Duquesnoy, sculpteur, est attaché à un poteau et étranglé, sur la place du marché aux grains.

Son corps est ensuite réduit en cendres.

L'homme de 52 ans à été condamné à mort pour acte de sodomie sur deux jeunes garçons.

Accusation probablement mensongère, il semblerait que des bourgeois de la ville aient voulu se « payer » un homosexuel, et pas n'importe lequel.

Jérôme Duquesnoy est, en effet, le fils de Jérôme Duquesnoy l'Ancien, père du Mannken-Pis et le frère de François Duquesnoy, lui aussi sculpteur, estimé par Rubens, ami de Nicolas Poussin, fameux à l'étranger sous le nom de François Flamand.

Quelques années auparavant, Jérôme aurait empoisonné François ...

L'affaire Duquesnoy est l'un des nombreux et tragiques faits divers qui parsèment les siècles.

Revenons sur quelques-uns d'entre eux qui ont pour cadre nos régions...



Invité : Marc Pasteger, rédacteur en chef du Soir mag.

« Suspense en Belgique » éditions Belgobelge.



14 heures : Les survivants - les anciens combattants flamands dans l'entre-deux guerres



En Belgique comme dans tous les pays belligérants, le poids social et politique des anciens combattants sera très important durant toute l'entre deux guerres. Du jour au lendemain, des milliers de jeunes gens dont beaucoup venaient de passer 4 ou 5 ans dans l'armée se retrouvent dans un pays traumatisé, où le travail était rare, le ravitaillement irrégulier et l'avenir incertain... Ils se regroupent dans des associations qui se donnent pour but de négocier de meilleurs avantages matériels et aussi de peser sur la vie politique du pays...



Invités : Antoon Vrints, chargé de cours, et Martin Schoups, chercheur à l'Université de Gand. Co-auteurs de « De Overlevenden » (Les Survivants) aux éditions Polis.

