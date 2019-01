Un Jour dans l'Histoire - 28/01/2019

13h20 : La véritable histoire du gang des Dalton ou ce que l'on croit savoir



Nous sommes en 1918, aux Etats-Unis d'Amérique.

C'est cette année-là qu'Emmett Dalton, le plus jeune des frères et unique survivant du gang de truands parmi les plus célèbres du Far West écrit, dans son autobiographie « Beyond the law » (Au-delà de la loi) :

« Je tiens à rectifier ici les versions mensongères qui nous montrent sous les traits des pires desperados :

nous n'appartenions pas à cette espèce de malfrats qui faisaient irruption dans les villages en faisant crépiter les coups de feu.

Parmi les innombrables crimes qui nous ont été imputés, une grande partie résulte des calomnies produites par les marchands de scandales, quand elle n'est pas le fruit de mensonges éhontés colportés par ces pseudo-détectives engagés par les compagnies de chemins de fer.

D'autres inventions proviennent encore de l'incompétence de certains représentants de la loi qui, incapables d'élucider certaines affaires, se couvraient en concluant : C'est un coup des Dalton."

Quelle est la véritable histoire des Dalton ?

Tentons de faire la part entre la légende et la réalité...





Invitée : Marie Cappart , historienne généalogiste.

« Frères ennemis, frères de sang, frères de lait, les fratries dans l'histoire » aux éditions Jourdan.





14 heures : Le soulèvement de Léopoldville



Janvier 1959, des émeutes éclatent soudainement à Léopoldville, capitale du Congo belge. La répression sera très dure, on parle aujourd'hui de plusieurs centaines de morts, tous Congolais.... Il faudra plusieurs jours pour rétablir le calme. Mot d'ordre des autorités coloniales : tout faire pour minimiser la portée de cette véritable rébellion. Et pourtant, ces événements constituent en réalité le véritable coup d'envoi de la décolonisation du Congo belge.



Invité : François RYCKMANS, ancien journaliste RTBF, spécialiste de l'Afrique centrale, auteur de « Mémoires noires « (Ed. Racine)

