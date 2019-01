Un Jour dans l'Histoire - 23/01/2019

13h20 : Belgique-France-Russie 1870-1940 : Une histoire d'amour ?



Nous sommes le 22 mars 1912, au Théâtre du Parc, à Bruxelles.

On y donne, juste après la première à Paris, l'adaptation, en cinq actes, par Jacques Copeau et Jean Croué, des « Frères Karamazov » de Dostoïevski.

Peu d'occidentaux, en ce début de vingtième siècle, ont lu le roman dans son intégralité et sa forme théâtrale ne semble pas être une bonne initiation :

Elle suscite, en réalité, une vive réaction dans la presse quotidienne belge.

Le Journal de Bruxelles décrit les personnages comme des types « paillards, ivrognes, brutaux, violents, féroces, fourbes, voleurs, assassins et tartuffes » et conclut que la famille Karamazov est « un joli échantillon de la race slave ».

Dans sa reprise, treize ans plus tard, on parlera du « tableau d'une famille de déséquilibrés et de malades. »

Et pourtant, ils furent nombreux les échanges entre la Russie, la France et la Belgique, entre 1870 et 1940.

Echanges culturels à caractère, bien souvent, politique.

De quelles manières la littérature, le théâtre, la philosophie ont voyagé entre les peuples ?

C'est ce que nous allons observer...



Invités : Laurent Béghin, romaniste, enseignant et chercheur en littérature comparée à l'Université Saint-Louis Bruxelles/UCLouvain et Hubert Roland, maître de recherches du FNRS, enseignant et chercheur en littérature allemande et comparée à l'UCLouvain.

Ils ont dirigé, avec Svetlana Cecovic, l'ouvrage « Réception, transferts, images - Phénomènes de circulation littéraire entre la Belgique, La France et la Russie. » ; éd. PUL



14 heures : Les Ecrivains au Cinéma (3/3)



De Guillaume Apollinaire à Woody Allen en passant par Jean Epstein, Germaine Dulac, André Breton

mais aussi Stanley Kubrick, les frères Coen, Antonin Artaud, Marguerite Duras et Jean-Luc Godard

Autant de figures d'écrivains, réels ou fictifs, qui ont traité des rapports entre littérature et Cinéma.



L'invitée de Jean-Louis Dupont est Nadja Cohen, docteur en littérature, Post-doctorante à la KUL, et auteure de plusieurs ouvrages dont « Les Poètes modernes et le cinéma (1910-1930) aux éditions Classiques Garnier » en 2013 et

« Petit musée d'histoire littéraire (1900-1950) » aux Impressions nouvelles, 2015, avec Anne Reverseau

