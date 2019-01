Un Jour dans l'Histoire - 22/01/2019

13h20 : La fabrication de la loi dans l'Europe moderne



Nous sommes le 8 juin 1637, à Leyde, aux Pays-Bas.

C'est là que René Descartes fait publier, anonymement, son ouvrage intitulé « Discours de la méthode ».

On peut y lire « La multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices (...)

Un Etat est bien mieux réglé lorsque, n'en ayant que fort peu, elles y sont étroitement observées... »

Un peu plus d'un siècle plus tard, Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, écrit à son tour :

« Si l'on me demandait quel est le plus vicieux de tous les peuples, je répondrais sans hésiter que c'est celui qui a le plus de lois ».

Comment fabriquait-on la loi dans l'Europe moderne : comment la pensait-on ? Comment l'écrivait-on ?



Invité : Nicolas Simon - doctorant à l'Université Saint-Louis - Bruxelles et aspirant au FNRS.



14heures : Allemagne, le chaos



Après l'armistice de 1918, l'empire allemand n'existe plus, le kaiser Guillaume a fui et le chaos guette de toutes parts. La république - dite de Weimar - est proclamée. C'est elle qui va être chargée de relever ce pays épuisé et en proie à d'intenses violences politiques. La situation économique est catastrophique. Seule l'armée semble garder un semblant de cohérence malgré l'extrême rigueur des conditions du Traité de Versailles...



Invitée : Geneviève WARLAND, professeure d'histoire à l'UCL, spécialiste de l'Allemagne.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY